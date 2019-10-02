Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение, а в России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства
Елена Афонина - с главными темами дня
Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение, а в России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства
Главное. О чем говорит страна:
- Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение. В Следственном комитет сообщили, что Дениса Евдокимова подозревают - в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. При этом расследование уголовного дела продолжается, специалисты международного авиационного комитета анализируют техническое состояние самолёта и проводят экспертизы.
5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Сухой Суперджет 100 вернулся в Шереметьево и произвёл жёсткую посадку. У самолёта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
- В России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства. Теперь высококвалифицированному специалисту достаточно проработать один год вместо трех, чтобы получить паспорт в упрощенном порядке.
Воспользоваться этим смогут граждане других стран, работающие в России по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.
Руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев считает, что новый закон поможет простимулировать рынок труда.