2 Окт. 19:16 2019-10-03T20:16:05+03:00

Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение, а в России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение. В Следственном комитет сообщили, что Дениса Евдокимова подозревают - в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. При этом расследование уголовного дела продолжается, специалисты международного авиационного комитета анализируют техническое состояние самолёта и проводят экспертизы.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Сухой Суперджет 100 вернулся в Шереметьево и произвёл жёсткую посадку. У самолёта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.

- В России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства. Теперь высококвалифицированному специалисту достаточно проработать один год вместо трех, чтобы получить паспорт в упрощенном порядке.

Воспользоваться этим смогут граждане других стран, работающие в России по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

Руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев считает, что новый закон поможет простимулировать рынок труда.