2019-10-03T20:16:05+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение, а в России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение, а в России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Командиру сгоревшего в Шереметьеве Сухого Суперджета предъявили обвинение. В Следственном комитет сообщили, что Дениса Евдокимова подозревают - в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта. При этом расследование уголовного дела продолжается, специалисты международного авиационного комитета анализируют техническое состояние самолёта и проводят экспертизы.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Сухой Суперджет 100 вернулся в Шереметьево и произвёл жёсткую посадку. У самолёта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.

- В России уменьшили срок трудового стажа для получения гражданства. Теперь высококвалифицированному специалисту достаточно проработать один год вместо трех, чтобы получить паспорт в упрощенном порядке.

Воспользоваться этим смогут граждане других стран, работающие в России по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.

Руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев считает, что новый закон поможет простимулировать рынок труда.

Скачать передачу [mp3, 3.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:33 - 13:45

Темы дня

Тема: В 7 регионах сорвали закупку жизненно важных лекарств, синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России, во время испытаний у МС-21 отказал датчик шасси

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:33 - 12:45

Темы дня

Тема: К концу года подорожают курятина, яйца и сахар, Россия стала лидером Европы по количеству безналичных платежей, диетологи назвали самое вредное для человека мясо

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Госдуме предложили помочь «жертвам перестройки», Россия займет больше триллиона рублей иностранным государствам, Совет Федерации нашел факты иностранного влияния на выборы в Мосгордуму

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
2 Октября 2019 19:03 - 19:15

Темы дня

Тема: Путин объяснил необходимость ухода России от доллара, Меркель анонсировала переговоры «нормандской четвёрки» в Париже, родителям детей пригрозили выпиской из онкоцентра за поддержку врачей-бунтарей

В студии: Елена АФОНИНА, Дина КАРПИЦКАЯ
07:30
21:30
2 Октября 2019 13:33 - 13:45

Темы дня

Тема: Мошенники вытягивают у россиян миллиарды на чудо-средствах, камчатский вулкан выбросил 10-километровый столб пепла, в России могут появиться частные судебные приставы

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
2 Октября 2019 12:33 - 12:45

Темы дня

Тема: Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР, в ГИБДД предложили отключать дорожные камеры во время непогоды, операторов 5G переведут на российские серверы

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
2 Октября 2019 12:16 - 12:28

Темы дня

Тема: Убийца женщины-кондуктора ненавидел общественный транспорт, таяние вечной мерзлоты в России увеличит стоимость добычи нефти, журналист пожаловался на избиение на курсах Минобороны

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
2 Октября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом, врачи онкоцентра Блохина составили график увольнений, Путин проведет совещание по проблемам здравоохранения

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
1 Октября 2019 18:03 - 18:28

Темы дня

Тема: Минздрав не нашел нарушений в работе онкоцентра, в Каспий запретят заходить чужим военным, психически больной напал с ножом на сотрудника Следственного комитета

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
1 Октября 2019 12:03 - 12:14

Темы дня

Тема: Минфин потратит 5 миллиардов рублей на сокращение чиновников, с 1 октября в России вступают в силу множество нововведений, Белоруссия назвала размещение российской военной базы бессмысленным

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На форуме «Валдай» Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским
The Wall Street Journal: Тренер по плаванию принуждал к сексу спортсменов ради места на соревнованиях
"Аэрофлот" проводит в Instagram фотоконкурс «Россия удивляет»
Путин назвал верхом цинизма теорию о том, что войну начал Сталин, а не Гитлер
«Хотя бы паузу сделали побольше»: Путин прокомментировал испытания США ранее запрещенной ракеты
Посол Франции в России побывал у Бастрыкина
Выступление российской делегации в ПАСЕ пытался сорвать неизвестный
В Самаре развитие индустрии халяль обсуждают на международном форуме
После погони в Москве на BMW сына топ-менеджера Ибрагимова арестовали на 10 суток
Владимир Путин рассказал, что спасло Россию в 1990 годы от гражданской войны
Банда с газовым баллончиком отобрала у сотрудников ЧОП 12 миллионов рублей: нападавшие задержаны
Россия готова заключить с Украиной новый газовый контракт
Путин назвал Россию «страной-цивилизацией»
В Париже задержали жену напавшего на штаб-квартиру полиции
На время капремонта здания Госдумы депутатов перемесят в Дом Союзов
Путин: Благодаря спецоперации в Сирии удалось предотвратить попадание в Россию тысяч террористов
Reuters: Трамп настаивает на расследовании Украиной дела Байдена
В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»
Мария Захарова прокомментировала невыдачу российским дипломатам виз в США на форум «Диалог Форт-Росс»
Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель
По прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2019 году будет ниже 4 процентов
Путин пообещал президенту Филиппин помощь в борьбе с терроризмом
Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек