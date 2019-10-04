Учреждение государственного банка СССР, запуск первого искусственного спутника Земли, арест лидеров Верховного совета
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Учреждение государственного банка СССР, запуск первого искусственного спутника Земли, арест лидеров Верховного совета
4 октября. В этот день в разные годы:
1921 год - учрежден государственный банк СССР.
1957 год - Советский Союз запускает первый искусственный спутник Земли.
1993 год - арест лидеров Верховного совета Хасбулатова, Руцкого и Макашева.
2003 год - певица Бейонсе выпускает свой первый сольный альбом.