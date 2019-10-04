2019-10-04T01:21:05+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учреждение государственного банка СССР, запуск первого искусственного спутника Земли, арест лидеров Верховного совета

Что произошло в этот день в историиЧто произошло в этот день в истории

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Учреждение государственного банка СССР, запуск первого искусственного спутника Земли, арест лидеров Верховного совета

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4 октября. В этот день в разные годы:

1921 год - учрежден государственный банк СССР.

1957 год - Советский Союз запускает первый искусственный спутник Земли.

1993 год - арест лидеров Верховного совета Хасбулатова, Руцкого и Макашева.

2003 год - певица Бейонсе выпускает свой первый сольный альбом.

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