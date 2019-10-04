К 1 сентября на Украине закроют все русскоязычные школы, россияне выбрасывают продуктов на полтора триллиона, зарплата в 150 тысяч сделает граждан России счастливыми
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
К 1 сентября на Украине закроют все русскоязычные школы, россияне выбрасывают продуктов на полтора триллиона, зарплата в 150 тысяч сделает граждан России счастливыми
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