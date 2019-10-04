В ближайшие 5 лет доходы среднего класса в России будут падать, Роскачество рассказало, как отличить вино от винного напитка, мы выяснили, что нельзя делать в своей квартире
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В ближайшие 5 лет доходы среднего класса в России будут падать, Роскачество рассказало, как отличить вино от винного напитка, мы выяснили, что нельзя делать в своей квартире
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