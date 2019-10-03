Тяжелоатлет Кокляев опубликовал видеозапись драки с Емельяненко, а в московской школе пятиклашек заставили драться за деньги
Елена Афонина - с главными темами дня
Тяжелоатлет Кокляев опубликовал видеозапись драки с Емельяненко, а в московской школе пятиклашек заставили драться за деньги
Главное. О чем говорит страна:
- Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев опубликовал видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Конфликт между спортсменами произошел в одном из столичных ресторанов во время записи видеоблога журналиста Александра Бостанова.
На опубликованных кадрах видно как Кокляев бросает кепку в Емельяненко, тот швыряет ее в ответ, попадает тяжелоатлету в лицу и рассекает бровь.
Как нам рассказал Михаил Кокляев, выяснять отношения бойцы теперь будут на ринге. Их бой запланирован на конец ноября.
- В московской школе подростки устроили бойцовский клуб: пятиклашек заставляли биться за деньги. Теперь директору грозит уголовное дело.