2019-10-04T23:53:05+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Кремле назвали условия для возобновления авиасообщения с Грузией, россияне не хотят дарить букеты учителям, преподаватель английского пообещала спустить с ученика шкуру из-за забытой тетради

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Кремле назвали условия для возобновления авиасообщения с Грузией, россияне не хотят дарить букеты учителям, преподаватель английского пообещала спустить с ученика шкуру из-за забытой тетради

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