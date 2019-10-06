2019-10-06T14:45:49+03:00
Был бы повод
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Открытие Мулен Руж, премьера фильма о Джеймсе Бонде, убийство Игоря Талькова, премьера мюзикла «Кошки»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Открытие Мулен Руж, премьера фильма о Джеймсе Бонде, убийство Игоря Талькова, премьера мюзикла «Кошки»

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6 октября. В это день в разные годы:

1889 год - открытие в Париже кабаре Мулен Руж.

1962 год - в Лондоне премьера фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Но».

1991 год - убит Игорь Тальков.

1982 год - в Нью-Йорке премьера мюзикла «Кошки».

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5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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