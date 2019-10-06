СЕГОДНЯ 05:46 2019-10-06T14:45:49+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Открытие Мулен Руж, премьера фильма о Джеймсе Бонде, убийство Игоря Талькова, премьера мюзикла «Кошки» 00:00 00:00

6 октября. В это день в разные годы:

1889 год - открытие в Париже кабаре Мулен Руж.

1962 год - в Лондоне премьера фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Но».

1991 год - убит Игорь Тальков.

1982 год - в Нью-Йорке премьера мюзикла «Кошки».

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