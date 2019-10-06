Открытие Мулен Руж, премьера фильма о Джеймсе Бонде, убийство Игоря Талькова, премьера мюзикла «Кошки»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Открытие Мулен Руж, премьера фильма о Джеймсе Бонде, убийство Игоря Талькова, премьера мюзикла «Кошки»
6 октября. В это день в разные годы:
1889 год - открытие в Париже кабаре Мулен Руж.
1962 год - в Лондоне премьера фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Но».
1991 год - убит Игорь Тальков.
1982 год - в Нью-Йорке премьера мюзикла «Кошки».
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