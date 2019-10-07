2019-10-07T15:00:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Основание ГДР, принятие Конституции СССР, перенос почетного караула от Мавзолея, выход дебютного альбома Полы Абдул

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Основание ГДР, принятие Конституции СССР, перенос почетного караула от Мавзолея, выход дебютного альбома Полы Абдул

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7 октября. В этот день в разные годы:

1949 год - день основания Германская демократическая республика (ГДР).

1977 год - принимается последняя конституция СССР (брежневская).

1993 год - пост № 1 перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.

1989 год - дебютный альбом Полы Абдул.

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Был бы повод

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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