СЕГОДНЯ 03:46 2019-10-07T15:00:18+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Основание ГДР, принятие Конституции СССР, перенос почетного караула от Мавзолея, выход дебютного альбома Полы Абдул 00:00 00:00

7 октября. В этот день в разные годы:

1949 год - день основания Германская демократическая республика (ГДР).

1977 год - принимается последняя конституция СССР (брежневская).

1993 год - пост № 1 перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.

1989 год - дебютный альбом Полы Абдул.