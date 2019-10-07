Основание ГДР, принятие Конституции СССР, перенос почетного караула от Мавзолея, выход дебютного альбома Полы Абдул
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Основание ГДР, принятие Конституции СССР, перенос почетного караула от Мавзолея, выход дебютного альбома Полы Абдул
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7 октября. В этот день в разные годы:
1949 год - день основания Германская демократическая республика (ГДР).
1977 год - принимается последняя конституция СССР (брежневская).
1993 год - пост № 1 перенесен от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.
1989 год - дебютный альбом Полы Абдул.