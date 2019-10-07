Средняя зарплата в Москве составила 100 тысяч рублей, Киев и Вашингтон могут вместе расследовать дело Байденов, москвичка хочет запретить технологию распознавания лиц в столице
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Средняя зарплата в Москве составила 100 тысяч рублей, Киев и Вашингтон могут вместе расследовать дело Байденов, москвичка хочет запретить технологию распознавания лиц в столице
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