Российские дипломаты сопроводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на самолет в Россию, СМИ сравнили количество танков у России и НАТО, страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Российские дипломаты сопроводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на самолет в Россию, СМИ сравнили количество танков у России и НАТО, страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»
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