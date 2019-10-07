СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-07T18:49:02+03:00

Российские дипломаты сопроводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на самолет в Россию, СМИ сравнили количество танков у России и НАТО, страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки» 00:00 00:00

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