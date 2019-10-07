57% россиян считают, что прививки защищают от инфекций, каскадер из Осетии стал дублером Джонни Деппа, синоптики прогнозируют возвращение тепла в центральные регионы России к выходным
Валентин Алфимов - с главными темами дня
57% россиян считают, что прививки защищают от инфекций, каскадер из Осетии стал дублером Джонни Деппа, синоптики прогнозируют возвращение тепла в центральные регионы России к выходным
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