Сколько советских и иностранных летчиков-перебежчиков было в годы холодной войны
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают про эту позорную страницу военной истории, а также отвечают на все армейские вопросы
Сколько советских и иностранных летчиков-перебежчиков было в годы холодной войны
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!