2019-10-07T18:22:23+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Сколько советских и иностранных летчиков-перебежчиков было в годы холодной войны

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросыПолковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают про эту позорную страницу военной истории, а также отвечают на все армейские вопросы

Сколько советских и иностранных летчиков-перебежчиков было в годы холодной войны

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