Михаил Делягин. Почему бизнесмены не уважают чужой труд
Михаил Делягин. Почему бизнесмены не уважают чужой труд
Известный экономист на примере бросившего в толпу 20 тысяч долларов миллиардера Игоря Рыбакова объясняет, почему бизнесмены не уважают чужой труд и рассказывает, как Китай через уважение к людям смог победить бедность
Михаил Делягин. Почему бизнесмены не уважают чужой труд
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