Антипрививочники победили. Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, почему люди не боятся умереть от гриппа, когда начнет увеличиваться численность населения России и кто нарисовал поздравление Путину в небе над Лос-Анджелесом
Антипрививочники победили. Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году
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