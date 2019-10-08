2019-10-08T12:12:30+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Антипрививочники победили. Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, почему люди не боятся умереть от гриппа, когда начнет увеличиваться численность населения России и кто нарисовал поздравление Путину в небе над Лос-Анджелесом

Антипрививочники победили. Более 50% россиян сообщили об отказе привиться от гриппа в этом году

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