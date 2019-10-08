Заворотнюк выписали из столичной больницы, 50 тысяч человек подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры России», в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике
Елена Афонина - о главных событиях дня
Елена Афонина - о главных событиях дня
Заворотнюк выписали из столичной больницы, 50 тысяч человек подали заявки для участия в конкурсе «Лидеры России», в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике
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