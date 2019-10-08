В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, умные «лежачие полицейские» будут оснащать системой фото- и видеофиксации, нелегальный рынок такси в России вырос на треть
Елена Афонина - о главных событиях дня
Елена Афонина - о главных событиях дня
В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, умные «лежачие полицейские» будут оснащать системой фото- и видеофиксации, нелегальный рынок такси в России вырос на треть
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!