2019-10-08T22:01:46+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, умные «лежачие полицейские» будут оснащать системой фото- и видеофиксации, нелегальный рынок такси в России вырос на треть

Елена Афонина - о главных событиях дняЕлена Афонина - о главных событиях дня

Елена Афонина - о главных событиях дня

В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, умные «лежачие полицейские» будут оснащать системой фото- и видеофиксации, нелегальный рынок такси в России вырос на треть

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