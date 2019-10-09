Выбираем лучшую кличку медвежонку, которого нашли измотанным в Норильске
Михаил Антонов, Мария Баченина и Эдгард Запашный выбирают кличку для медвежонка вместе с помощью слушателей Радио "Комсомольская правда".
В гостях у Радио «Комсомольская правда» Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказывает об удивительной истории спасения
Выбираем лучшую кличку медвежонку, которого нашли измотанным в Норильске
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