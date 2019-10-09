2019-10-09T15:15:15+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Выбираем лучшую кличку медвежонку, которого нашли измотанным в Норильске

Михаил Антонов, Мария Баченина и Эдгард Запашный выбирают кличку для медвежонка вместе с помощью слушателей Радио "Комсомольская правда".Михаил Антонов, Мария Баченина и Эдгард Запашный выбирают кличку для медвежонка вместе с помощью слушателей Радио "Комсомольская правда".

В гостях у Радио «Комсомольская правда» Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказывает об удивительной истории спасения

Выбираем лучшую кличку медвежонку, которого нашли измотанным в Норильске

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3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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