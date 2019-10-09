СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-09T14:15:34+03:00

Миссия выполнима: как вывести моногорода на новый уровень 00:00 00:00

А. Иванов:

- Приветствую вас на волнах Радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. А в гостях у нас сегодня генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ РФ Ирина Макиева. Здравствуйте, Ирина Владимировна.

И. Макиева:

- Здравствуйте.

А. Иванов:

- Встретились мы сегодня не просто так, а по очень примечательному поводу. 9 октября ровно пять лет с того момента, как был создан Фонд развития моногородов. Хотя на государственном уровне этой проблемой начали заниматься еще раньше, в 2009 году. Помните, тогда были забастовки в Пикалево и была создана специальная комиссия, которую возглавлял Игорь Иванович Шувалов. И вот с тех пор мы отсчитываем начало того момента, когда государство вплотную занялось решением проблем моногородов. О том, что это такое, мы сейчас тоже конкретно поговорим, для тех, кто не знает. А пока я хочу спросить у вас, Ирина Владимировна, за десять лет, что вы занимаетесь этой темой моногородов, какие города были на тот момент, когда вы только пришли, и какими они стали сейчас? Ведь наверняка изменения существенные?

И. Макиева:

- Действительно, города очень сильно изменились. В первую очередь изменился их внутренний ритм, их ощущение значимости. Моногорода стали понимать, первое, что они не одни. Второе, что судьба каждого города волнует не только их самих. И третье, что их жизнь и судьба городов – это на контроле властей, это находится в зоне особого внимания. Если вернуться на десять лет назад, моногорода были, вы назвали Пикалево, Байкальск, Тольятти, по сути, города чувствовали себя по своей проблемой наедине. Сегодня это все кардинально изменилось. Они знают, что у них есть верный друг и соратник – это команда Фонда «Моногорода.РФ». Фонд развития моногородов, действительно, это верный товарищ, который сопровождает их на этом пути непростом многие годы. И города абсолютно четко понимают, что команда готова помогать, с учетом разницы во времени. У нас такого не существует, мы 27/7 готовы работать вместе.

С другой стороны, города знают, что вместе с ними и федеральные министерства, и институты развития, и вся группа ВЭБ РФ. И вот это доверие и открытость – это, знаете, не возникнет в один день. Действительно, это нарабатывалось годами. Если говорить про поворотный момент, когда города стали меняться и мышление внутри команд стало меняться, такой старт произошел, когда эти команды сформировались и запустилась программа обучения, которую мы начинали вместе со Сколково. Вот я считаю, что с этого момента эти города стали ярко меняться.

А. Иванов:

- Давайте напомним все-таки нашим слушателям, что такое, собственно, моногород. Если попытаться его как-то охарактеризовать, скажем так, кратко, в пяти словах, как бы вы определили, что такое сегодня моногород. Тем более их у нас в стране аж 321, насколько я понимаю.

И. Макиева:

- Да, на сегодняшний день 321. Если говорить про города, какое было ощущение раньше или какое определение было моногородам, если говорить коротко, это город-завод.

А. Иванов:

- Один город – один завод. Градообразующее предприятие.

И. Макиева:

- Строилось предприятие, вокруг селились люди. Таким образом появился этот город. Если говорить про сейчас, сейчас это города уже с новыми проектами. И я считаю, думаю, что это важно подчеркнуть, что это как раз города с огромным потенциалом. Есть города, которые являются суперточками развития. Мы этим очень гордимся.

А. Иванов:

- Я так понимаю, что они могут быть как очень большими моногорода, так и достаточно маленькими. Если назвать самый крупный, может быть, самый известный?

И. Макиева:

- Я назову, наверное, три самых крупных. Это Тольятти, Набережные Челны и Новокузнецк. Если говорить про самый маленький город, не так давно у нас список немного скорректировался, мы говорили, что самый маленький – это 800 человек, сейчас у нас самый маленький полторы тысячи. Вот такой огромный диапазон, города разные, команды разные.

А. Иванов:

- А вот если говорить о каких-то любимых городах, вы наверняка же постоянно ездите по стране, бываете в моногородах, есть ли у вас какие-то любимчики среди этих городов? Может быть, какие-то моменты из поездок, которые вам запомнились, когда вас местные жители чем-то удивили, или своим энтузиазмом как-то заразили?

И. Макиева:

- Если вы позволите, я бы не стала называть любимчиков. Потому что иначе остальные города скажут: ну вот, кого-то выбрали, а меня не выбрали.

А. Иванов:

- Политически неверно.

И. Макиева:

- Действительно, для меня города все одинаковы. Если говорить про какие-то яркие поездки, яркие воспоминания, их тоже достаточно много. Их несколько сотен. Может быть, я расскажу про какие-то последние истории.

А. Иванов:

- Да, давайте, конечно.

И. Макиева:

- Наверное, отдельно скажу о такой сложной территории, сложном регионе, где практически все города являются моногородами в этой области. Это Кузбасс. Из 25 городов, кроме Кемерово, все остальные моно. Поэтому, конечно, к этому регионе особое внимание. Это сложные города. У каждого свой путь развития. Но есть настолько яркие успехи. Я не могу этим не поделиться. 10 лет назад кто у нас слышал про курорт Шерегеш? И посмотрите, как сейчас пользуется…

А. Иванов:

- Одно из самых популярных мест отдыха в России.

И. Макиева:

- Сейчас – да. Действительно, 10 лет назад там была сложная ситуация. Была нехватка электроэнергии. И вот эта группа, о которой вы говорили в начале, приняла тяжелое, наверное, решение – внутри построить ЛЭП. И именно вот это решение и строительство линии электропередач решило всю проблему. Сейчас это, я считаю, что один из самых лучших, наверное, ярких горнолыжных курортов. Ну, давайте с Кузбасса перенесемся куда-то, наверное, может, в Вологодскую область. Например, Череповец. Все знали, что это город металлургов. «Северсталь» - градообразующее предприятие. Сейчас новые предприятия, которые там запущены, они позволяют этот город уже не считать моно. Действительно, это стабильный стереогород. Моногород – Башкирия, Кумертау. Это город, который в один день, я вот рассказывала своим коллегам, в один день, правда, мы несколько дней сажали эти деревья, например, они посадили сад, назвали это парк «Взлетный», там 319 яблонь посажено, по количеству моногороду, которое было на то время. Знаете, каждый город – это своя отдельная история. Я думаю, что я могу занять сегодня целые сутки эфира.

А. Иванов:

- Для вас, понятное дело, что они практически как дети. И вас даже иногда так называют – мамой российских моногородов. С огромным уважением, я знаю, относятся к вам мэры этих моногородов. Как вам в этой преимущественно мужской среде работать? Тяжело ли быть женщиной-руководителем на таком посту ответственном?

И. Макиева:

- Если скажу – просто, вы не поверите. Если скажу – тяжело, это означает, что женщина-руководитель, к ней какое-то особое отношение. Наверное, я так сформулирую свой ответ. Чтобы познакомиться с городами и действительно разговаривать уже на одном языке, чтобы понимать друг друга, действительно, до этого пришлось многое сделать. Я практически два года жила в самолете. Проехала много городов. Но столкнулась с одной проблемой. Приезжаешь – запускается работа. Уезжаешь – она приостанавливается. Вот это мне тоже пришлось пережить. Но вместе с тем, вместе с командой Фонда моногородов мы доказали, что с каждым городом, независимо от того, большой, маленький, северный, южный, любимчик – не любимчик, - все абсолютно одинаковые, мы с каждым городом работаем с полной отдачей. И именно вот это, наверное, вот это такое отношение, и в том числе и мое личное отношение, наверное, позволило городам поверить в то, что они действительно могут сделать многое вместе с нами. И они уверены в том, что мы эти города всегда поддержим.

И вот результат, я этим очень горжусь. Есть достаточно много историй успеха. Это и Невинномысск, который сейчас остановил отток населения. В этот город стали возвращаться люди. Мне кажется, это мечта каждого мэра, каждого главы города, чтобы те, кто уехал в прошлые времена, чтобы эти люди вернулись в город. Например, Луза в Кировской области, туда тоже стали возвращаться люди. Череповец, о котором я говорила, который сейчас уже стал независим от одного крупного предприятия. И причем он, знаете, там запустилась новая программа по промышленному туризму. Я думаю, что, действительно, этот город станет очень интересным, привлекательным для туристов. И таких историй за это время у нас, не знаю, сотни и тысячи.

А. Иванов:

- Историй успеха действительно много. Я перечислю только некоторые цифры. На сегодня при поддержке Фонда уже введено в эксплуатацию 58 объектов инфраструктуры, заключены соглашения по реализации 16 инвестпроектов в форме займа. Кроме того, Фонд проводит такие мероприятия, как обучение управленческих команд моногородов. Это проходило в Сколково и в РАНХиГС. Цель – чтобы объединить власть и бизнес, научить их работать на общие цели, научить глав моногородов привлекать средства для развития территорий из различных источников. Пять лет фонду 9 октября. Ирина Владимировна, это определенный рубеж. Что вы считаете главным из того, что сделали? И самое главное, какие планы намечаете на следующую пятилетку?

И. Макиева:

- Ну, если говорить про итоги, самое главное, я уверена… Вот вы назвали цифры – столько проектов, столько километров, столько-то еще рабочих мест и так далее. Самое важное, я уверена в этом, это то, что люди научились работать вместе. Это те команды, которые сформировались в городах, они как раз отвечают и за квадратные метры, и за количество рабочих мест. Это те, кто помогают и решают проблемы в городе ежедневно и ежечасно. Самое важное, чем, наверное, я хотела бы поделиться, это то, что удалось переломить не только вот сознание глав моногородов, они не все мэры, кстати, мне кажется, важно, когда жители, которые живут в этом городе, они тоже в своем сознании начинают менять отношение к городу и не говорят о том, что это депрессивная территория. Вот это, мне кажется, очень важно. То есть изменения не только в команде управленцев, а изменения в отношении к городу со стороны жителей, со стороны горожан. Важно, что люди, которые живут в этом городе, те, которые уехали, они возвращаются. А те, которые там живут, они не хотят уезжать. И это, я считаю, наивысшая ценность.

А. Иванов:

- Согласен с вами абсолютно. Ну что ж, на этом время нашей передачи подошло к концу. Огромное вам спасибо, Ирина Владимировна, что пришли к нам, рассказали. Моногорода – это соль земли российской. Индустриальный наш центр. До новых встреч, друзья. Встретимся снова в эфире. Спасибо.

И. Макиева:

- Спасибо.