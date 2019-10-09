В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии, Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов, родители Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник
Елена Афонина - с главными темами дня
В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии, Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов, родители Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник
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