2019-10-09T21:42:26+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии, Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов, родители Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию в Сирии, Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов, родители Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник

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