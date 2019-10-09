Дмитрий Комбаров: «На Кононова обиды нет. Ушёл из «Спартака» по собственному желанию»
Николай Валуев, Дарья Миронова и Валентин Алфимов обсуждают с Дмитрием Комбаровым все околофутбольные темы
Известный футболист рассказывает Николаю Валуеву, Дарье Мироновой и Валентину Алфимову про свой переход в «Крылья Советов», встречу с парнем, которого макнули головой в толчок и съемки в кино
Дмитрий Комбаров: «На Кононова обиды нет. Ушёл из «Спартака» по собственному желанию»
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