2019-10-10T00:02:30+03:00
Большой спорт
Николай ВАЛУЕВВалентин АЛФИМОВДарья МИРОНОВА

Дмитрий Комбаров: «На Кононова обиды нет. Ушёл из «Спартака» по собственному желанию»

Николай Валуев, Дарья Миронова и Валентин Алфимов обсуждают с Дмитрием Комбаровым все околофутбольные темыНиколай Валуев, Дарья Миронова и Валентин Алфимов обсуждают с Дмитрием Комбаровым все околофутбольные темы

Известный футболист рассказывает Николаю Валуеву, Дарье Мироновой и Валентину Алфимову про свой переход в «Крылья Советов», встречу с парнем, которого макнули головой в толчок и съемки в кино

Дмитрий Комбаров: «На Кононова обиды нет. Ушёл из «Спартака» по собственному желанию»

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