Человек будущего будет владеть только смартфоном, тщательно следить за расходом энергоресурсов и экономно их потреблять
Михаил Антонов и Мария Баченина - о главных темах дня
Михаил Антонов и Мария Баченина - обсуждают со спецкором Дмитрием Стешиным, какие ценности останутся у нас в будущем
Человек будущего будет владеть только смартфоном, тщательно следить за расходом энергоресурсов и экономно их потреблять
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