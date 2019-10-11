Сергей Мардан: Зеленский по интеллекту - провинциальный конферансье
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан - про то, что Украина собирается выходить из Нормандского формата, а в Ростовской области воспитательницу детсада уволили из-за того, что она объяснила детям значение фразы «посадить на кол»
Сергей Мардан: Зеленский по интеллекту - провинциальный конферансье
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