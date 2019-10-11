Путин раскритиковал Зеленского за неспособность отвести войска в Донбассе, президент Украины назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией, утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года
Валентин Алфимов - о главных темах дня
Валентин Алфимов - о главных темах дня
Путин раскритиковал Зеленского за неспособность отвести войска в Донбассе, президент Украины назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией, утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года
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