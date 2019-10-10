Мошенники разместили 13 тысяч объявлений о покупке персональных данных, учителя ОБЖ уволили за перепалку с учениками, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе
Елена Афонина - с главными темами дня
Мошенники разместили 13 тысяч объявлений о покупке персональных данных, учителя ОБЖ уволили за перепалку с учениками, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе
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