«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств
«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
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