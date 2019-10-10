2019-10-10T21:41:39+03:00
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Елена АФОНИНААнастасия ВАРДАНЯН

«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания

Братья просидели более полутора лет в СИЗО и под домашним арестомБратья просидели более полутора лет в СИЗО и под домашним арестом

Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств

«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания

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