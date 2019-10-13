2019-10-13T17:34:47+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Соревнование на звание «Ударник коммунистического труда», трансляция концерта «Битлз» по телевизору

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Соревнование на звание «Ударник коммунистического труда», трансляция концерта «Битлз» по телевизору

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13 октября. В этот день в разные годы:

1958 год - в СССР начинаются соревнование на «Ударника коммунистического труда».

1963 год - в Великобритании по телевидению транслировали выступление группы «Битлз». которую смотрели 5 млн. человек.

1975 год - премьера фильма «Афоня».

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Был бы повод

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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