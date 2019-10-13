СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-13T17:34:47+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Соревнование на звание «Ударник коммунистического труда», трансляция концерта «Битлз» по телевизору 00:00 00:00

13 октября. В этот день в разные годы:

1958 год - в СССР начинаются соревнование на «Ударника коммунистического труда».

1963 год - в Великобритании по телевидению транслировали выступление группы «Битлз». которую смотрели 5 млн. человек.

1975 год - премьера фильма «Афоня».