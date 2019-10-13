Соревнование на звание «Ударник коммунистического труда», трансляция концерта «Битлз» по телевизору
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Соревнование на звание «Ударник коммунистического труда», трансляция концерта «Битлз» по телевизору
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13 октября. В этот день в разные годы:
1958 год - в СССР начинаются соревнование на «Ударника коммунистического труда».
1963 год - в Великобритании по телевидению транслировали выступление группы «Битлз». которую смотрели 5 млн. человек.
1975 год - премьера фильма «Афоня».