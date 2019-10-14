Выпуск книги «Винни-Пух» Алана Милна, начало Карибского кризиса и «брежневского застоя», премьера фильма «Криминальное чтиво»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Выпуск книги «Винни-Пух» Алана Милна, начало Карибского кризиса и «брежневского застоя», премьера фильма «Криминальное чтиво»
14 октября. В этот день в разные годы:
1926 год - начало продаж книги «Винни-Пух» Алана Милна.
1962 год - начало Карибского кризиса.
1964 год - во главе СССР становится Леонид Брежнев.
1994 год - в прокат выход фильм «Криминальное чтиво».