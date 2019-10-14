Михаил Делягин: После вручения Обаме Нобелевская премия мира стала посмешищем
Известный экономист - про странные открытия западной науки и то, может ли быть невиновным российский чиновник, скрывающийся за рубежом.
Известный экономист - про странные открытия западной науки и то, может ли быть невиновным российский чиновник, скрывающийся за рубежом
Михаил Делягин: После вручения Обаме Нобелевская премия мира стала посмешищем
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