Официальное название «Белый дом», первый концерт ансамбля Красноармейской песни, выступление Хрущева на Генассамблее ООН, премьера фильма «Начало»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Официальное название «Белый дом», первый концерт ансамбля Красноармейской песни, выступление Хрущева на Генассамблее ООН, премьера фильма «Начало»
12 октября. В этот день в разные годы:
1901 год - Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию Президента США «Белым домом».
1928 год - первое выступление ансамбля Красноармейской песни, в будущем Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
1960 год - выступление Никиты Хрущева на Генеральной ассамблее ООН.
1970 год - премьера фильма «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли.