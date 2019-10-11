2019-10-12T00:39:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Официальное название «Белый дом», первый концерт ансамбля Красноармейской песни, выступление Хрущева на Генассамблее ООН, премьера фильма «Начало»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Официальное название «Белый дом», первый концерт ансамбля Красноармейской песни, выступление Хрущева на Генассамблее ООН, премьера фильма «Начало»

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12 октября. В этот день в разные годы:

1901 год - Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию Президента США «Белым домом».

1928 год - первое выступление ансамбля Красноармейской песни, в будущем Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

1960 год - выступление Никиты Хрущева на Генеральной ассамблее ООН.

1970 год - премьера фильма «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли.

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Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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