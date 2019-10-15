Расстрел Маты Хари, премьера фильма «Великий диктатор», первый сбор труппы театра «Современник»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Расстрел Маты Хари, премьера фильма «Великий диктатор», первый сбор труппы театра «Современник»
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15 октября. В этот день в разные годы:
1917 год - расстреляна Мата Хари.
1940 год - премьера фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор»
1956 год - первый сбор труппы театра «Современник».
1968 год - первое выступление группы Led Zeppelin.