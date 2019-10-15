2019-10-15T01:12:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Расстрел Маты Хари, премьера фильма «Великий диктатор», первый сбор труппы театра «Современник»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Расстрел Маты Хари, премьера фильма «Великий диктатор», первый сбор труппы театра «Современник»

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15 октября. В этот день в разные годы:

1917 год - расстреляна Мата Хари.

1940 год - премьера фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор»

1956 год - первый сбор труппы театра «Современник».

1968 год - первое выступление группы Led Zeppelin.

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5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

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