2019-10-15T15:37:25+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Абу-Даби встретили Путина на машинах с надписью ДПС, у Киева закончились деньги на войну в Донбассе, в ЛНР заявили о минировании линии соприкосновения

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Абу-Даби встретили Путина на машинах с надписью ДПС, у Киева закончились деньги на войну в Донбассе, в ЛНР заявили о минировании линии соприкосновения

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