В Абу-Даби встретили Путина на машинах с надписью ДПС, у Киева закончились деньги на войну в Донбассе, в ЛНР заявили о минировании линии соприкосновения
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Абу-Даби встретили Путина на машинах с надписью ДПС, у Киева закончились деньги на войну в Донбассе, в ЛНР заявили о минировании линии соприкосновения
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!