Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти
Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают, правда ли через ФБК отмыли миллиард рублей, рады ли жители Челябинска отставке своего губернатора и приживется ли в стране «путинизм»
Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!