2019-10-15T19:59:15+03:00
Злая политика
Валентин АЛФИМОВНикита ИСАЕВ

Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти

Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают главные политические новостиНикита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают главные политические новости

Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают, правда ли через ФБК отмыли миллиард рублей, рады ли жители Челябинска отставке своего губернатора и приживется ли в стране «путинизм»

Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти

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