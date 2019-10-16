2019-10-16T01:00:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Казнь королевы Марии Антуанетты, исполнение приговора Нюрнбергского суда, избрание Иоанна Павла II, премьера сериала«Рабыня Изаура»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Казнь королевы Марии Антуанетты, исполнение приговора Нюрнбергского суда, избрание Иоанна Павла II, премьера сериала«Рабыня Изаура»

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16 октября. В этот день в разные годы:

1793 год - во Франции казнена королева Мария Антуанетта.

1946 год - по приговору Нюрнбергского суда были казнены нацистские преступники.

1978 год - новым главой римско-католической церкви стал польский кардинал Кароль Войтыла: Иоанн Павел II.

1988 год - на Центральном телевидении премьера сериала «Рабыня Изаура».

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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