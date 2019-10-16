Казнь королевы Марии Антуанетты, исполнение приговора Нюрнбергского суда, избрание Иоанна Павла II, премьера сериала«Рабыня Изаура»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Казнь королевы Марии Антуанетты, исполнение приговора Нюрнбергского суда, избрание Иоанна Павла II, премьера сериала«Рабыня Изаура»
16 октября. В этот день в разные годы:
1793 год - во Франции казнена королева Мария Антуанетта.
1946 год - по приговору Нюрнбергского суда были казнены нацистские преступники.
1978 год - новым главой римско-католической церкви стал польский кардинал Кароль Войтыла: Иоанн Павел II.
1988 год - на Центральном телевидении премьера сериала «Рабыня Изаура».