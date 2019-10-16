СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-16T16:27:43+03:00

Исследование выяснило, что для людей важнее при покупке квартиры: цена или репутация застройщика 00:00 00:00

Ю. Кораблев:

- Здравствуйте. Это программа «Ваш дом». И сегодня у меня в гостях Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям группы ЛСР. Александр, здравствуйте.

А. Зильберт:

- Здравствуйте.

Ю. Кораблев:

- Уверен, у нас сегодня будет полезный разговор о недвижимости, который даст ответы на некоторые важные вопросы нашим слушателям, особенно тем, кто собирается покупать квартиру. Александр, вы, как эксперт рынка недвижимости, скажите, пожалуйста, когда покупать квартиру – сейчас или, может быть, еще подождать, на ваш взгляд, что происходит сейчас на рынке?

А. Зильберт:

- По поводу того, когда покупать, конечно же, каждый выбирает для себя, каждый подбирает момент заинтересованности в том или ином жилье для себя, для своей семьи. Это очевидно и понятно, как бы мы ни призывали, а девелоперы часто так делают – покупать, говорят, нужно сейчас, не вставая со стула, срочно, пожалуйста, купите… все равно каждый будет очень придирчиво выбирать и момент, и застройщика, и ту конкретную квартиру, тот конкретный жилой комплекс, который ему нужен, потому что это все-таки, если не покупка всей жизни, то очень и очень важная покупка. Конечно, не оставляет нас, я имею ввиду строителей, законодатели в покое, последние годы и где то раз в два года затевают тектонические законодательные сдвиги. Наверняка вы слышали об одном из них, что с 1 июля все проекты переводятся на так называемое проектное финансирование и будут строится с использованием так называемых эскроу счетов. И это, наверное, самое главное изменение, которое за последнее годы произошло и это абсолютно новая реальность для строителей и для наших клиентов, в которой нам предстоит жить в ближайшие годы и к которой предстоит приспосабливаться, собственно, многие уже начали это делать.

Ю. Кораблев:

- Цена – это очень важный фактор, но не менее важный – это все-таки доверие и надежный застройщик. Скажите, как выбрать компанию и в чем преимущество, в частности, компании ЛСР?

А. Зильберт:

- Спасибо вам за этот вопрос. Для меня это одна из любимых, как для пиарщика, тем. Доверие, репутация застройщиков. Мне тоже в свою очередь хотелось бы вас поспрашивать ради интереса – а вот как вы думаете, на сегодняшний день в топе причин, по которым клиенты выбирают ту или иную строительную кампанию, какие причины находятся?

Ю. Кораблев:

- Я думаю, что человек, который выбирает квартиру, он прошерстит весь интернет, о том, насколько надежен застройщик. Поспрашивает у друзей. Поэтому, думаю, что это номер один – выбор того или иного жилого комплекса.

А. Зильберт:

- Вы абсолютно правы. Существуют серьезные очень исследования на эту тему, но, как выяснилось, можно не заказывать исследования, сэкономить и просто спросить у вас, потому что в течение очень многих последних лет доверие к компании-застройщику входит всегда в топ-3 предпочтений при выборе той или иной компании при покупке квартиры. По последним исследованиям, это второй фактор – 30% выбирающих считают, что это суперважно. На первом месте все-таки на сегодняшний день находится цена, но с небольшим отрывом – 33%. В рамках статистической погрешности на самом деле, в рамках этого исследования. Поэтому, действительно, цена, доверие к компании и рекомендации. Причем, рекомендация – вот вы сказали про «прошерстить интернет», но, поскольку сейчас все уже очень продвинутые юзеры, так скажем, и всем известна тема «фейк ньюс», то ориентируются люди не на какие-то анонимные отзывы в интернете, а ориентируются все-таки на отзывы более-менее знакомых людей, каких-то лидеров мнений, чтобы реальные люди подтвердили – да, это качественный застройщик и надежный. Группа ЛСР, разумеется, к таким относится. Компания работает на рынке с 1993 года. В эти дни мы справляем 26-летие уже свое. Компания, как я уже говорил, занимает второе место по объему строительства в Российской Федерации, мы работаем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге.

Ю. Кораблев:

- Александр, с приходом интернета в нашу жизнь пришли и новые технологии. Теперь в телефоне у нас вся жизнь. Можно арендовать машину, купить продукты… практически все, наверное, можно сделать. Как вот эта цифровизация затронула сферу недвижимости? Внедряете ли вы какие-то новые технологии?

А. Зильберт:

- Конечно, внедряем. Без этого в современно мире никуда и наши проекты не были бы столь успешными, если бы мы этим не занимались. Приведу пример. Совсем недавно у нас в Зиларте в гостях побывал вице-премьер правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко, который, в том числе, курирует строительную отрасль. Прогулялся по парку Тюфелева роща, побывал на набережной, побывал на самом строительном объекте, побывал у нас в офисе. Остался очень впечатлен, назвал Зиларт образцом современной застройки, дал указание рекомендовать этот опыт группы ЛСР всем регионам, чтобы они по образу и подобие создавали свои проекты, но, чем он еще впечатлился, возвращаясь к вашему вопросу, - это тем, что вот это удобство мы пытаемся сделать не только в самом жилом комплексе, но и уже на этапе покупки квартиры.

Ю. Кораблев:

- Насколько я знаю, у вас там даже какие-то необычные названия улиц, набережная Марка Шагала, улица Кандинского. А какая аудитория покупателей? Почему человек захочет жить в этом комплексе?

А. Зильберт:

- Если упрощать, конечно, Зиларт относится к объектам бизнес-класса. Но мы в свое время, понимая, что привлекли к работе ведущих мировых архитекторов, таких, как бюро Ридайка, например, или Хани Рашида – величайшую мировую звезду архитектуры, который спроектировал Эрмитаж – у нас будет и филиал Эрмитажа на территории жилого комплекса Зиларт, - мы понимали, что это уже сам жилой комплекс становится неким арт-объектом. Поэтому мы стали называть его жилым комплексом арт-класса. И под эту идею, конечно же, хотелось увековечить тех людей, которые так или иначе связаны с историей этой местности, с историей этого стиля в архитектуре, который был на этой местности. Тех же братьев Весниных – мы назвали в их честь бульвар. Тех же конструктивистов, о которых вы говорили. Мы действительно создали такой арт-район, в котором увековечена память тех, кто на самом деле был ее давным-давно достоин. Ведь в Москве была только улица Малевича, поэтому в Зиларте нет улицы Малевича, потому что уже она была. А все остальное первый раз появилось на карте Москвы в Зиларте и это произошло, благодаря усилиям и группы ЛСР, и встречным усилиям мэрии Москвы, которая пошла нашей идее навстречу, эта идея понравилась и теперь эти улицы и эти имена будут звенеть вечно в нашем креативном пространстве в Даниловском районе.

Ю. Кораблев:

- Большинство квартир, наверное, процентов 60, покупается в ипотеку. Ставка сегодня хорошая, опускается все ниже и ниже, - есть ли у вас специальные программы, которые вы можете дать с еще более выгодной ставкой, чтобы покупка была еще более выгодная? Или сегодня 7-8% это уже хорошо?

А. Зильберт:

- 7% - это точно очень хорошо, вот конкретно на сегодняшний день, потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, не субсидированная так называемая ставка, самая низкая, 8,4. Вот вы заговорили, есть ли особые условия? Конечно. Поскольку группа ЛСР один из ведущих застройщиков всей страны, с совершенно кристально чистой репутацией, банки нам доверяют, большой опыт работы с банками и, конечно, банки предоставляют группе ЛСР особые условия – те, которые вы можете не найти у застройщиков классом ниже.

Ю. Кораблев:

- А какие сегодня у компании ЛСР есть еще проекты? Вот мы услышали Зиларт, Лучи, что еще и где вы строите?

А. Зильберт:

- Относительно новый проект Ленинградка,58 – это дом бизнес-класса из двух корпусов на Ленинградском шоссе. Уникальный проект. В отличие от Лучей и от Зиларта, которые фактически заново создают некую городскую реальность и являются такими, можно сказать, проектами комплексного освоения территории, Ленинградка находится уже в обжитом районе, где все уже есть и все под рукой. И школы, и детские сады, и магазины – сложившаяся инфраструктура. Но при этом появляется новое, качественное, ультрасовременное жилье еще со своей фишкой – террасами, на которых можно проводить время как на даче. Это из того, что у нас есть еще в Москве. Еще мы достраиваем свой жилой комплекс в Московской области, в одном из самых экологически чистых районах Подмосковья, называется этот ЖК Нахабино Ясное – это так называемая малоэтажная застройка. Это для тех, кто любит тишину, покой и, главное, природу, конечно. Потому что там все утопает в этой самой природе и ты получаешь в общем-то московский комфорт, но при этом совершенно не московскую атмосферу и не московский воздух. Поэтому, конечно, и у этого жилого комплекса тоже есть своя клиентура. Собственно, он практически весь распродан, остались последние дома, поэтому, если кто-то интересуется, спешите – Нахабино Ясное это действительно очень экологически чистый район и замечательный проект для тех, кто хочет дышать полной грудью и свежим воздухом.

Ю. Кораблев:

- Я желаю вам удачи. Спасибо вам за этот разговор.