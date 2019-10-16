2019-10-16T18:07:14+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В России стало меньше полицейских, Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме, наши военные провели патрулирование в переданном американцами сирийском городе Мандбидж

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В России стало меньше полицейских, Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме, наши военные провели патрулирование в переданном американцами сирийском городе Мандбидж

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