2019-10-17T15:23:55+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Пассажиры «Суперджета» погибли от горения пластиковой обшивки салона, Эрдоган выкинул в мусорку письмо Трампа, Путин поручил провести исследование российской молодежи в интернете

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Пассажиры «Суперджета» погибли от горения пластиковой обшивки салона, Эрдоган выкинул в мусорку письмо Трампа, Путин поручил провести исследование российской молодежи в интернете

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