СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-18T00:07:06+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Арест Рихарда Зорге, премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», распад группы Guns N' Roses 00:00 00:00

18 октября. В этот день в разные годы:

1941 год - в Японии арестован Рихард Зорге.

1961 год - премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», где впервые появились на экране Трус, Бывалый и Балбес.

1989 год - на концерте Guns N' Roses солист Эксл Роуз объявляет о своем уходе из группы.