Арест Рихарда Зорге, премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», распад группы Guns N' Roses
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Арест Рихарда Зорге, премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», распад группы Guns N' Roses
18 октября. В этот день в разные годы:
1941 год - в Японии арестован Рихард Зорге.
1961 год - премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», где впервые появились на экране Трус, Бывалый и Балбес.
1989 год - на концерте Guns N' Roses солист Эксл Роуз объявляет о своем уходе из группы.