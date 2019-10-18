2019-10-18T00:07:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Арест Рихарда Зорге, премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», распад группы Guns N' Roses

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Арест Рихарда Зорге, премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», распад группы Guns N' Roses

00:00
00:00

18 октября. В этот день в разные годы:

1941 год - в Японии арестован Рихард Зорге.

1961 год - премьера фильма «Пес Барбос и необычный кросс», где впервые появились на экране Трус, Бывалый и Балбес.

1989 год - на концерте Guns N' Roses солист Эксл Роуз объявляет о своем уходе из группы.

Скачать передачу [mp3, 19.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трамп прокомментировал сообщение об отставке министра энергетики США
В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
Французские полицейские предотвратили в стиле 11 сентября в Нью-Йорке
"Модель задушили и залили бетоном": американскую манекенщицу нашли мертвой в пустыне Невада
В Ташкенте вынужденно сел самолет из Москвы в Пхукет из-за дебошира на борту
В США министр энергетики подал в отставку
В США объяснили отмену предоставления финансовой помощи Украине коррупцией в стране
Американское посольство рассказало, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
Более 30 человек скончались в США от курения вейпов
В Австралии полицейские спасли тонущего кенгуру
В Росстате сообщили о сокращении населения РФ в 2019 году
В 2020 году РФ пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих
С 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Мосгорсуд смягчил приговор полковнику-миллиардеру Захарченко
В Белом доме назвали целесообразным приглашение России на саммит G7
Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit
Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира»
Фигуранты дела «Нового величия» нанесли себе увечья в зале суда