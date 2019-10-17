17 Окт. 20:00 2019-10-17T21:50:35+03:00

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На выставке «Дорога-2019» показали четырехосную машину, которая может везти большой объем реагентов и спецоборудование по уборке снега 00:00 00:00

Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов. Это стало главными темами международной специализированной выставки «Дорога-2019». В открытой студии Радио «Комсомольская правда» президент «Меркатор холдинг» Александр Белогорцев рассказал о своей компании и новинках, которые были представлены на мероприятии.

- Компании «Меркатор холдинг» почти 20 лет. Основное наше направление – мы занимаемся производством и продажей техники для содержания дорог всех видов. Дороги у нас в России трех основных, если не категорий, то направлений. Это федеральные дороги, региональные дороги и улицы городов. Мы презентовали на данной выставке четырехосную машину, которая может везти достаточно большой объем реагентов и нести серьезное оборудование для уборки снега, то есть и передний отвал, и боковой отвал, и при этом полностью соответствует всем требованиям по нагрузке на ось.

В рамках IT-направления наш основной продукт, который на сегодняшний день известен, который мы предлагаем нашим клиентам, продукт «Монитор мэра», который позволяет эффективно в режиме реального времени отслеживать, насколько та техника, которая есть в городе, соответствует выполнению тех регламентов, которые приняты в городе.

Выставка «Дорога-2019» проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. В ней ежегодно участвует свыше 140 государственных учреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых предприятий. Компания «Меркатор холдинг», крупнейший производитель спецтехники, традиционно принимает самое активное участие в работе выставки.