Россия нарасхват. Путина на Ближнем Востоке принимают как шейха, а чиновники предлагают «импортировать» тысячи врачей-гастарбайтеров
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, к чему приведут метания Эрдоган и всё ли равно, какая фамилия у врача, который тебя лечит
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, к чему приведут метания Эрдоган и всё ли равно, какая фамилия у врача, который тебя лечит
Россия нарасхват. Путина на Ближнем Востоке принимают как шейха, а чиновники предлагают «импортировать» тысячи врачей-гастарбайтеров
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