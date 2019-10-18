2019-10-18T11:44:17+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Россия нарасхват. Путина на Ближнем Востоке принимают как шейха, а чиновники предлагают «импортировать» тысячи врачей-гастарбайтеров

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, к чему приведут метания Эрдоган и всё ли равно, какая фамилия у врача, который тебя лечитСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, к чему приведут метания Эрдоган и всё ли равно, какая фамилия у врача, который тебя лечит

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, к чему приведут метания Эрдоган и всё ли равно, какая фамилия у врача, который тебя лечит

Россия нарасхват. Путина на Ближнем Востоке принимают как шейха, а чиновники предлагают «импортировать» тысячи врачей-гастарбайтеров

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27 Сентября 2019 8:03 - 8:39

Опять пятница

Тема: Сергей Мардан: Трамп финансирует украинскую армию, чтобы российская не расслаблялась и имела развлечение на своих западных границах

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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