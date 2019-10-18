2019-10-18T21:43:20+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России пока не будут запрещать пластиковые пакеты, Центробанк ждет новой волны мошенничеств из-за криптовалют соцсетей, Верховный муфтий России предложил ввести уроки нравственности

Михаил Антонов - с главными темами дняМихаил Антонов - с главными темами дня

Михаил Антонов - с главными темами дня

В России пока не будут запрещать пластиковые пакеты, Центробанк ждет новой волны мошенничеств из-за криптовалют соцсетей, Верховный муфтий России предложил ввести уроки нравственности

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