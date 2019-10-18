2019-10-18T23:33:31+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Личный состав МВД сократился до минимума с 2012. Полицейские испугались увеличения срока выслуги лет

Николай Платошкин и Валентин Алфимов подводят информационные итоги неделиНиколай Платошкин и Валентин Алфимов подводят информационные итоги недели

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждают, пора ли снова реформировать полицию, вспоминают победу русского оружия в битве с Наполеоном под Лейпцигом и рассказывают о землянах, побывавших в космосе до Гагарина

Личный состав МВД сократился до минимума с 2012. Полицейские испугались увеличения срока выслуги лет

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