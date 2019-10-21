21 Окт. 03:55 2019-10-21T22:34:03+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Премьера танца «Канкан», травма Гарри Гудини, письмо Льва Троцкого Сталину, Кайли Миноуг на вершине хит-парадов 00:00 00:00

21 октября. В этот день в разные годы:

1858 год - впервые показывают танец «Канкан».

1926 год - Гарри Гудини во время гастролей получает травму живота, которая приведет к смерти.

1928 год - Лев Троцкий в письме призывает бороться против Сталина.

1989 год - Кайли Миноуг занимает первые места в хит-парадах Великобритании и США.