Премьера танца «Канкан», травма Гарри Гудини, письмо Льва Троцкого Сталину, Кайли Миноуг на вершине хит-парадов
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Премьера танца «Канкан», травма Гарри Гудини, письмо Льва Троцкого Сталину, Кайли Миноуг на вершине хит-парадов
21 октября. В этот день в разные годы:
1858 год - впервые показывают танец «Канкан».
1926 год - Гарри Гудини во время гастролей получает травму живота, которая приведет к смерти.
1928 год - Лев Троцкий в письме призывает бороться против Сталина.
1989 год - Кайли Миноуг занимает первые места в хит-парадах Великобритании и США.