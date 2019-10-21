Путин потребовал помочь пострадавшим при прорыве дамбы людям, в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны из-за турецкой операции, Туватину предъявлено обвинение в убийстве 9-летней Лизы Киселёвой
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин потребовал помочь пострадавшим при прорыве дамбы людям, в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны из-за турецкой операции, Туватину предъявлено обвинение в убийстве 9-летней Лизы Киселёвой
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