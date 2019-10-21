СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-21T18:09:26+03:00

Путин потребовал помочь пострадавшим при прорыве дамбы людям, в Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны из-за турецкой операции, Туватину предъявлено обвинение в убийстве 9-летней Лизы Киселёвой 00:00 00:00

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