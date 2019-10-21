Медведев призвал обеспечить равные условия для всех инвесторов, Роскомнадзор предложил штрафовать нарушителей вместо блокировки, каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Елена Афонина - с главными темами дня
Медведев призвал обеспечить равные условия для всех инвесторов, Роскомнадзор предложил штрафовать нарушителей вместо блокировки, каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
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