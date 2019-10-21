Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском, Валерий Фадеев назначен на пост главы СПЧ, войска Эрдогана взяли под контроль покинутый курдами город
Елена Афонина - с главными темами дня
Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском, Валерий Фадеев назначен на пост главы СПЧ, войска Эрдогана взяли под контроль покинутый курдами город
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