2019-10-22T00:06:29+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском, Валерий Фадеев назначен на пост главы СПЧ, войска Эрдогана взяли под контроль покинутый курдами город

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Суд арестовал трех фигурантов дела о разрушении дамбы под Красноярском, Валерий Фадеев назначен на пост главы СПЧ, войска Эрдогана взяли под контроль покинутый курдами город

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