2019-10-18T14:50:00+03:00
Открытая студия

Новейшие модульные конструкции позволят строить мосты гораздо дешевле и быстрее

Руководитель проектов в инфраструктурном строительстве ПАО «Северсталь» Виктор Комарицкий в «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда»Руководитель проектов в инфраструктурном строительстве ПАО «Северсталь» Виктор Комарицкий в «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда»

Раньше эту разработку применяли только военные, но теперь её хотят внедрить по всей России

Новейшие модульные конструкции позволят строить мосты гораздо дешевле и быстрее

00:00
00:00

Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов. Это стало главными темами международной специализированной выставки «Дорога-2019». В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель проектов в инфраструктурном строительстве ПАО «Северсталь» Виктор Комарицкий. В своем интервью он рассказал о модульных конструкциях, которые применяются в строительстве мостов:

- Это новая технология на рынке России. Мы делаем ее совместно с одним из крупнейших мировых лидеров в мостостроении. Применение модульных конструкций в гражданском автодорожном строительстве поможет заказчику сэкономить значительные средства и ускорить процесс строительно-монтажных работ. Для примера. Пролет модульного моста монтируется буквально за несколько дней всего, а экономия в общей смете достигается порядка 20% по сравнению с железобетонными пролетами аналогичной длины. Либо больше, в зависимости от длины пролета, если мы говорим о сравнении с остальными пролетами. Данная технология в России инновационная, до этого не применялась в гражданском строительстве. Были некоторые аналоги в военных мостах, но сейчас мы пытаемся ее адаптировать в массовое производство.

Выставка «Дорога-2019» проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. В ней ежегодно участвует свыше 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых предприятий, а компания «Северсталь» - один из основных поставщиков металлопродукции для заводов, производящих дорожные ограждения и знаки, опоры освещения и другие элементы автодорог.

Скачать передачу [mp3, 4.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Состоялся первый «женский выход» в открытый космос
Роспотребнадзор о пластиковых пакетах: Планируется сокращать производство
Адвокат объяснил, чем опасны для Бочкаревой регулярные неявки в суд
Софи Лорен снялась в рекламе пасты и поразила поклонников своей внешностью в 85 лет
Власти Японии помилуют свыше 550 тысяч осужденных
«Единая Россия» стремится к личной скромности
МИД России назвал операцию в Косово реализацией "лицемерного сценария"
В Афганистане ракета попала в мечеть во время молитвы
Войска РФ с начала года получили свыше 1,1 тыс. единиц современного оружия
В США запрещенную в России организацию «Азов» могут признать террористами
«Газпром» заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Киевом
Подписчики экс-супермодели Жизель Бундхен поражены ее сходством с матерью
В СПЧ подтвердили отставку Михаила Федотова
Политолог оценил заморозку военной помощи Украине со стороны США
В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года
Скрывавшийся Бельгии экс-глава Каталонии добровольно сдался властям
В Госдуме поддержали идею отказа от пластиковых пакетов
ЦБ допускает решительное снижение ключевой ставки
В МИД России предупредили туристов о беспорядках в Барселоне
Раскрыт секрет массового обмана туристов в Амстердаме
Турция возобновила спецоперацию в Сирии несмотря на соглашение с США
На Аляске самолет едва не рухнул в водоем из-за сильного ветра
Более миллиона кредитных историй россиян утекли в интернет