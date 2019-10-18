СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-18T14:50:00+03:00

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Новейшие модульные конструкции позволят строить мосты гораздо дешевле и быстрее 00:00 00:00

Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов. Это стало главными темами международной специализированной выставки «Дорога-2019». В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель проектов в инфраструктурном строительстве ПАО «Северсталь» Виктор Комарицкий. В своем интервью он рассказал о модульных конструкциях, которые применяются в строительстве мостов:

- Это новая технология на рынке России. Мы делаем ее совместно с одним из крупнейших мировых лидеров в мостостроении. Применение модульных конструкций в гражданском автодорожном строительстве поможет заказчику сэкономить значительные средства и ускорить процесс строительно-монтажных работ. Для примера. Пролет модульного моста монтируется буквально за несколько дней всего, а экономия в общей смете достигается порядка 20% по сравнению с железобетонными пролетами аналогичной длины. Либо больше, в зависимости от длины пролета, если мы говорим о сравнении с остальными пролетами. Данная технология в России инновационная, до этого не применялась в гражданском строительстве. Были некоторые аналоги в военных мостах, но сейчас мы пытаемся ее адаптировать в массовое производство.

Выставка «Дорога-2019» проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. В ней ежегодно участвует свыше 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых предприятий, а компания «Северсталь» - один из основных поставщиков металлопродукции для заводов, производящих дорожные ограждения и знаки, опоры освещения и другие элементы автодорог.