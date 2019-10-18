2019-10-18T17:25:06+03:00
Открытая студия

«Северсталь» потратила несколько миллиардов рублей для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду

В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель направления продаж завода металлоконструкций ПАО «Северсталь» Игорь Плюснин.В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель направления продаж завода металлоконструкций ПАО «Северсталь» Игорь Плюснин.

В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель направления продаж завода металлоконструкций ПАО «Северсталь» Игорь Плюснин рассказал, как им удается выпускать прокат и металлоконструкции европейского качества

«Северсталь» потратила несколько миллиардов рублей для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду

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Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов. Это стало главными темами международной специализированной выставки «Дорога-2019». В открытой студии Радио «Комсомольская правда» руководитель направления продаж завода металлоконструкций ПАО «Северсталь» Игорь Плюснин. В своем интервью он рассказал об основной деятельности компаний и ее социальных проектах:

- Наша компания – один из крупнейших металлургических холдингов в Европе. И для национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» мы предлагаем продукцию всей группы компаний. В основном это металлопрокат, метизы и металлоконструкции. Поставляя качественный металлопрокат, который не уступает по характеристикам европейскому, мы обеспечиваем то качество, которое ждет от нас заказчик в виде правительства РФ, поддерживающее этот национальный проект. Наша компания достаточно широко всегда поддерживала благотворительные проекты, проекты в области экологии. У нас проект в области экологии занимает немалую долю в затратах, несколько миллиардов рублей ежегодно тратится на то, чтобы поддерживать состояние оборудования, для того чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Благотворительные проекты заключаются не только в поддержке социальной сферы, но в том числе жителей города. Один из проектов – «Дорога к дому», который поддерживает детей и семьи, которые оказались в трудной ситуации.

Выставка «Дорога-2019» проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. В ней ежегодно участвует свыше 140 государственных учреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых предприятий. Компания «Северсталь» - один из основных поставщиков металлопродукции для заводов, производящих дорожные ограждения и знаки, опоры освещения и другие элементы автодорог.

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