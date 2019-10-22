2019-10-22T01:20:37+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Николай СТАРИКОВДмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают заявление премьер-министра, что в России с экономикой все в порядке и опрос ВЦИОМ о том, кого россияне хотели бы видеть во главе страны

Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Сентября 2019 20:03 - 21:02

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии, а Россия и Белоруссия решили объединять экономики

В студии: Николай СТАРИКОВ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
12 Августа 2019 20:03 - 20:54

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Протесты в Москве и Гонконге происходят одновременно, по одной схеме и с одинаковыми требованиями

В студии: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
6 Мая 2019 20:03 - 21:02

Интересное

Тема: Россияне обругали «Сухой» после первой же катастрофы, а американцы поддерживают «Боинги» даже после массового отзыва. Что не так с нашим патриотизмом?

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Российское постпредство посоветовало НАТО купить учебники вместо зимних камуфляжей и обмундирования
СМИ сообщают о подготовке Пентагоном плана по полному выводу войск из Афганистана
В NASA сообщили о примерных сроках полета свох новых кораблей на МКС
Захарова прокомментировала слова Цукенберга о вмешательстве России в выборы президента США
Помпео заявил о готовности Трампа к военным действиям против Турции
В Париже представили новый логотип Олимпийских игр 2024 года
Демократы намерены обвинить Трампа в "злоупотреблении властью" по украинскому делу
Трамп заявил, что военные США уже десят лет находятся в Сирии
В США хотят отправить астронавта на Луну в 2024 году, а в 2030 покорить Марс
Бессмертный полк в Белграде возглавит президент Сербии
Трамп похвалился, что Ким Чен Ын отвечает на его звонки
Потерпевшими по делу о прорыве дамбы под Красноярском признали 29 человек
Дмитрий Песков объяснил смену председателя СПЧ ротацией кадров
Порнозвезда-карлик пыталась зарезать жениха из-за измены
В Болгарии планируют пустить газ по «Балканскому потоку» до 2021 года
Глава службы внешней разведки: Россия вновь готова защищать себя и своих союзников
В парламенте Великобритании во вторник пройдут дебаты по соглашению о Brexit