Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей
Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают заявление премьер-министра, что в России с экономикой все в порядке и опрос ВЦИОМ о том, кого россияне хотели бы видеть во главе страны
Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей
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