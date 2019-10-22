С вещами на выход! Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Ленина из Мавзолея
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, пора ли уже убирать с Красной площади некрополь, стал ли номер телефона новым паспортом для россиян, всё ли в порядке с российской экономикой и поможет ли запрет на приближение к жертвам домашнего насилия
С вещами на выход! Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Ленина из Мавзолея
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