Отъев щёки, четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, виноваты ли реформы Горбачева в развале Союза, реально ли трезво провести новогодние каникулы и нужно ли поддерживать отечественные фильмы
Отъев щёки, четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»
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