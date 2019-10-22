2019-10-22T13:10:52+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Отъев щёки, четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дняМихаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, виноваты ли реформы Горбачева в развале Союза, реально ли трезво провести новогодние каникулы и нужно ли поддерживать отечественные фильмы

Отъев щёки, четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: «Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Министр развития экономики Украины назвал себя "дебилом"
Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»
Медведев: поступать в российские вузы можно будет через интернет
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink
В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи
Эрдоган подтвердил готовность Турции возобновить операцию в Сирии
МИД РФ: Украина не пыталась начать диалог по возобновлению авиасообщения
Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии
Дочь иранского посла погибла в Москве
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»
Цены на гречку вернутся к норме
Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"
Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России
В «Атомфлоте» подтвердили ЧП на ледоколе «Тор»
В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева
Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ